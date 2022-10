Amper tijdritkilometers in de Tour: "We zullen verheugd zijn alles Remco Evenepoel zou komen"

Het parcours van de Tour de France is bekend. Daarin valt op dat er weinig tijdritkilometers zijn.

In 2023 zullen er 22 tijdritkilometers zijn. Dat zijn er heel wat minder dan de Giro (70 km). De kans is dus heel wat kleiner dat Remco Evenepoel de Tour zal rijden, want hij ging zijn keuze tussen Giro en Tour laten afhangen van de tijdritkilometers.

"Maar we zullen verheugd zijn moest Evenepoel komen", vertelde Tourbaas Christian Prudhomme aan Sporza. "In welk jaar dat ook zal zijn. Ik weet dat 22 km heel weinig is, maar in 2015 was dat nog minder. Toen moest er 13,8 km tegen de klok gereden worden."

De Tour de France is nu eenmaal een koers voor klimmers", verklaarde Prudhomme de keuze voor de weinige tijdritkilometers. "Ook is er geen breuklijn meer tussen een rouleur die bergop de schade probeert te beperken en een klimmer die in de tijdrit erg zwak is. We zitten nu eenmaal in een nieuw wielrennen met renners die willen aanvallen en op elk terrein uit de voeten kunnen."