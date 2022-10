Mark Cavendish ziet veel kansen in de Tour

Mark Cavendish was een van de aanwezigen tijdens de presentatie van de Tour. Met heel wat interesse keek hij naar het parcours.

Momenteel is het nog niet duidelijk waar de toekomst van Mark Cavendish ligt. In principe zou hij naar B&B Hotels-KTM, maar daar zijn er onder meer sponsorproblemen. Daardoor is het niet zeker of hij naar de ploeg van Jérôme Pineau zal gaan.

Wel wil Cavendish opnieuw naar de Tour de France. "Iedereen droomt van de die koers", vertelde Cavendish. Zo zou hij op zijn 35e ritzege kunnen jagen om zo alleen recordhouder te worden.

Het parcours stemt Cavendish alleszins tevreden om volgend jaar opnieuw naar de Tour te gaan. "Ik zie veel sprintkansen voor de Tour 2023", aldus Cavendish.