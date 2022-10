Parcours Tour de France 2023: terugkeer van een legendarische beklimming en loodzware Alpen

Het parcours voor de Tour de France 2023 is bekendgemaakt. De Alpen ogen loodzwaar.

Net na de voorstelling van de Tour de France Femmes was het de beurt aan de mannen. Ook bij de mannen werd de voorstelling van het parcours voorafgegaan door een terugblik met de mooiste en opvallendste beelden van de editie van 2022. Christian Prudhomme stelde daarna het parcours van 2023 voor.

PUY-DE-DÔME

De start zal aan het Guggenheimmuseum in Bilbao starten. In totaal zijn er 2 ritten volledig in het Baskenland. Beide zijn geaccidenteerd. De 2e eindigt in San Sebastian en bevat de Jaizkibel. Op dag 3 trekken we Frankrijk in. Het is de 1e vlakke etappe en eindigt in Bayonne. Ook rit 4 is vlak.

In het midden van week 1 trekken we al naar de Pyreneeën. Er zijn 2 etappes en er is ook een aankomst bergop naar Cauterets-Cambasque. Daarna zetten we via Bordeaux en Limoges koers richting het Centraal Massief. Op zondag wordt de 1e week afgesloten met de terugkeer van de Puy-de-Dôme. Daarna volgt de 1e rustdag.

LOODZWARE ALPEN

In week 2 zetten we snel koers richting de Alpen. Na 2 heuvelachtige etappes en een vlakke etappe volgen de 1e Alpentoppen. Er is een aankomst bergop op de Grand Colombier. Daarna volgt een zware etappe met 4 cols, met de Joux Plane als laatste, met aankomst in Morzine. Daarna volgt opnieuw een aankomst bergop naar Saint-Gervais-Mont-Blanc.

Na de 2e rustdag volgt een klimtijdrit naar Combloux. Het Alpenluik wordt afgesloten met een stevige etappe naar Courchevel. Onderweg zijn er 4 cols. Op ruim 6 km van de streep is er nog de Col de la Loze, het dak van de Tour.

Daarna volgen nog 2 overgansetappes richting de Vogezen. Op de voorlaatste dag is er nog een bergetappe naar Le Markstein. Onder meer de Ballon d'Alsace, de Schlucht, de Petit Ballon en de Platzerwasel passeren de revue. De slotetappe vertrekt aan de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines. De aankomst is traditioneel op de Champs-Elysées.

De Tour zorgde ook voor een terugkeer van de bonusseconden. Op 6 beklimmingen zullen er 8, 5 en 2 seconden te verdienen zijn.