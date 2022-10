Sponsor bolletjestrui verlengt contract met de Tour de France

Leclerc heeft zijn sponsorcontract met de Tour de France verlengd. Het bedrijf staat op de bolletjestrui.

Jaren was Carrefour de sponsor van de bolletjestrui in de Tour de France. Sinds 2019 is dat grootwarenhuisketen Leclerc. Oorspronkelijk liep hun contract tot 2024.

Op de dag van de voorstelling van de Tour de France 2023 werd aangekondigd dat Leclerc zijn sponsorcontract verlengd. Hun nieuwe contract loopt tot 2028. Ook zullen ze Parijs-Nice en Parijs-Roubaix blijven sponsoren.

In 2019 won Romain Bardet het bergklassement met Leclerc voor het eerst als shirtsponsor. Daarna won Tadej Pogacar 2 keer dat klassement. Afgelopen jaar was dat Jonas Vingegaard.