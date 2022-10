Nederlander weet al hoe de Tour er dit jaar uitziet: "Anonieme bronnen worden steeds belangrijker"

Thomas Vergouwen maakt er ieder jaar een erezaak van om het parcours van de Tour al voor de bekendmaking te achterhalen. Donderdag om 11u30 wordt het parcours officieel bekend gemaakt.

Sinds de Tour van 2008 probeert Nederlander Thomas Vergouwen elk jaar het parcours van de Tour al te weten te komen voor die officieel wordt bekend gemaakt. En de Nederlander gaat daarvoor heel precies te werk. Op zijn website velowire.com staat nu al de volledige Tour zoals die er volgens hem zal uitzien.

Hij baseert zich op hotelboekingen in bepaalde regio's in juli. "Want wie gaat er in hemelsnaam in september of oktober al hotels boeken voor juli van volgend jaar? Dat gebeurt bijna nooit, tenzij er een groot evenement is zoals de Tour", zegt hij bij Sporza.

Vergouwen baseert zich ook op lokale kranten, maar die zijn de laatste jaren steeds minder belangrijk geworden doordat de oude garde er is vertrokken en de nieuwe er steeds minder tijd in investeren. Maar anonieme bronnen worden steeds belangrijker.

"Het zijn mensen die contact met me opnemen en zeggen dat ze dit of dat gerucht gehoord hebben. Onder mijn artikel over het Tour-parcours reageren ze met info en artikels over nieuwe geruchten."

Extra publiciteit

Tour-baas Christian Prudhomme heeft ook geen probleem met het werk van Vergouwen. "Mijn speurtocht zorgt natuurlijk ook wel voor wat extra publiciteit voor de Tour. Want op sociale media worden mijn geruchten vaak gedeeld en de kranten pakken er de dag voor de parcoursvoorstelling ook mee uit."