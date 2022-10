Analist ziet gele dagen voor Wout Van Aert in de Tour

De start van de Tour de France is meteen lastig. Dat is in het voordeel van Wout Van Aert volgens Christophe Vandegoor.

"Er zijn meteen de 2 ritten in het Baskenland", vertelde Christophe Vandegoor bij Sporza. "Dat is 2 keer een mini-Luik-Bastenaken-Luik. Dat is een kolfje naar de hand van Wout Van Aert." "Als hij dan scoort in dat tweeluik en als je dan kijkt naar het vervolg met de 2 etappes in de Pyreneeën, dan kan het goed zijn dat hij een hele week in het geel zal rijden", ging Vandegoor verder. "Ik weet dat dat al verwachtingen zijn, maar die 1e week is op het lijf van Van Aert geschreven. Met de vorm van de voorbije zomer kan hij lang bovenaan staan", besloot Vandegoor.