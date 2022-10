Ploegmaat Andrea Bagioli over Remco Evenepoel: "Je kon zien dat hij uit het voetbal kwam"

Andrea Bagioli rijdt al drie jaar in hetzelfde team als Remco Evenepoel en de wereldkampioen maakte meteen indruk op de Italiaan.

Veel reden Bagioli en Evenepoel wel niet samen dit jaar. Enkel in de Brabantse Pijl reden ze samen in teamverband. En ook op het WK op de weg stonden ze samen aan de start, maar dan wel respectievelijk voor hun land. Maar Bagioli kent Evenepoel wel redelijk goed.

Bagioli weet ook wat het sterke wapen is van de wereldkampioen. “Zijn onuitputtelijke motor. Dat maakt je leven al makkelijker. Als je weet dat je de vaardigheden hebt om dingen te doen waar de meesten van het team van zouden dromen, is alles gemakkelijker. Bovendien is hij zeer overtuigd van zijn middelen”, zegt hij bij TuttoBiciWeb.

“Je kon zien dat hij uit het voetbal kwam. Hij had vanaf het begin duidelijke ideeën en deed nooit iets om dat te verbergen, zelfs niet tegenover meer ervaren teamgenoten. Zoveel vertrouwen verwacht je niet van een jongeman.”