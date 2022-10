"Eli Iserbyt moet zijn seizoen meer faseren, 40 crossen op topniveau rijden is te veel"

Eli Iserbyt is voorlopig de man van het veldritseizoen. Michel Wuyts en Niels Albert overschouwden zijn seizoensbegin.

Dit seizoen reed Eli Iserbyt al 6 crossen. Hij won er 4. Dat was in Beringen, Waterloo, Fayetteville en Tabor. In de Polderscross in Kruibeke en de Berencross in Meulebeke werd hij 2e.

Het is duidelijk dat Iserbyt de man van het seizoensbegin is. Vorig seizoen was dat ook zo. Het leverde hem uiteindelijk de eindzeges in de wereldbeker en Superprestige op. In de X²O werd hij 2e.

Michel Wuyts was vorig seizoen enorm onder de indruk van Iserbyt. Wuyts vindt wel dat Iserbyt zijn seizoen meer moet faseren. "Hij moet meer hoogtes en laagtes inbouwen in zijn seizoen", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Je kan gewoon geen 40 crossen op topniveau rijden."

Niels Albert treedt hem daarin bij: "Bij Sven Nys was dat vroeger ook zo. Hij wou 45 crossen het beste van zichzelf geven en alle klassementen winnen, maar op WK kwam hij dan frisheid te kort. Zo botste hij dan op Erwin Vervecken of mij."