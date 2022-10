Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Lotte Kopecky genomineerd voor de Velo d'Or

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky kunnen nog eens in de prijzen vallen. Ze zijn genomineerd voor de Velo d'Or.

Het boerenjaar van Remco Evenepoel met Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK werd al bekroond met de Kristallen Fiets en de Flandrien van het Jaar. Daar kan nog een prijs bijkomen. Hij is genomineerd voor de Velo d'Or, van het Franse wielermagazine Velo. Met België hebben we trouwens 2 kanshebbers, want ook Wout Van Aert is genomineerd.

Evenepoel en Van Aert krijgen stevige concurrentie. Ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Girowinnaar Jai Hindley, werelduurrecordhouder Filippo Ganna, Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn genomineerd. Daarnaast staan ook Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle en pistekampioen Harrie Lavreysen en de Geraint Thomas op de lijst. Pogacar won vorig jaar de prijs. In het verleden wonnen Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) en Philippe Gilbert als enige Belgen de Velo d'Or.

Bij de vrouwen zal de prijs voor de 1e keer uitgereikt worden. Met Lotte Kopecky kan meteen ook een Belgische winnen. Al lijkt Annemiek van Vleuten de topfavoriete. Verder zijn ook Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Pauline Ferrand-Prevot, Audrey Cordon-Ragot, Mathilde Gros, Juliette Labous, Cecilie Uttrup Ludwig, Ashleigh Moolman-Pasio, Lorena Wiebes, Marianne Vos en Demi Vollering genomineerd.