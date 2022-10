Julian Alaphilippe mikt opnieuw op de Ronde van Vlaanderen: "In 2023 begint de teller opnieuw"

Zijn tweede jaar in de regenboogtrui was geen succes voor Julian Alaphilippe.

Hij miste al de eerste teamstage door ziekte, in de Strade Bianchi viel Alaphilippe zwaar door een windhoos. Hij hield een bronchitis over aan de Tirreno en kon niet starten in Milaan-Sanremo.

In Luik-Bastenaken-Luik viel hij zwaar en hield daar twee gebroken ribben, een klaplong en een gebroken schouderblad aan over en haalde daardoor ook de Tour niet. In de Ronde van Wallonië moest de Fransman opgeven met een coronabesmetting en in de Vuelta liep hij een schouderblessure op bij een val. Het was heel veel voor hem.

"Na een ingewikkeld sportjaar met veel valpartijen en gezondheidsproblemen, wil ik in 2023 de teller weer helemaal opnieuw opstarten", zei Alaphilippe bij Berry Républicain.

Bij de La Montagne zegt Alaphilippe ook dat hij weer vol wil gaan voor de Vlaamse klassiekers en vooral de Ronde van Vlaanderen. In 2020 speelde hij er al een hoofdrol, maar botste toen op een motard in de finale. Alaphilippe wil ook revanche in Luik-Bastenaken-Luik voor de mislukte editie van dit jaar, maar dat heeft minder prioriteit dan Vlaanderen.