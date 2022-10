Sonny Colbrelli overwoog om zijn defibrillator te laten verwijderen om te blijven wielrennen

Dit weekend kondigde Sonny Colbrelli zijn afscheid als wielrenner aan. In zijn statement was er een opvallende passage.

"Ik moet toegeven dat ik eens overwogen heb om de defibrillator te laten weghalen", verraste Sonny Colbrelli in zijn statement. "Maar dat is natuurlijk medisch niet verantwoord, want het is een lifesaver als het erop aankomt. Het is een risico dat ik uiteindelijk niet kan en mag nemen."

Het toonde aan dat Colbrelli graag nog jaren in het peloton had willen meerijden, maar hij kon niet kiezen. Na een hartstilstand in de Ronde van Catalonië kreeg hij na onderzoek een defibrillator en het reglement in Italië zegt dat het verboden is om met een defibrillator aan competitie te doen.