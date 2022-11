Corné van Kessel moet ook voor het EK in Namen passen

Corné van Kessel zal toch niet aan het EK deelnemen. Nochtans werd hij in de Nederlandse selectie opgenomen.

Een maand geleden kwam Corné van Kessel op training ten val. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Er werd verwacht dat de hij 4 tot 6 weken out zou zijn. Het EK in Namen zou dus nipt worden.

De Nederlands wielerbond had van Kessel in de EK-selectie opgenomen. Ook zat hij weer op de crossfiets, maar bij een laatste test voor het EK voelde hij zich nog niet voldoende hersteld. Geen EK voor van Kessel dus. Zijn volgende cross wordt de Jaarmarktcross in Niel. Zo staat er te lezen op zijn sociale media.

Zo is er voor van Kessel een cross minder om zich te tonen voor de andere teams. Zijn contract bij Tormans loopt aan het eind van 2022 af en werd niet verlengd.