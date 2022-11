Organisatie die Michelton-Scott trachtte over te nemen in 2020 moet voorlopig stoppen met eigen team

In 2020 stond de wielerwereld even in rep en roer toen een organisatie Mitchelton-Scott probeerde over te nemen. Het kwam er uiteindelijk niet van.

Het was een opvallend verhaal: Manuela Fundación, een non-profitorganisatie uit Andalusië, zou een overeenkomst gehad hebben om de Australische wielerploeg Mitchelton-Scott over te kopen. Uiteindelijk werd de hele deal echter afgeblazen, tot onvrede van de Spanjaarden. Later vormde Manuela Fundación dan maar een eigen wielerploeg. Die was in 2022 actief op het continentale niveau. Manger José Vincente Bonillo verklaarde aan Ciclo 21 echter dat het er nu moet mee ophouden. "De ploeg gaat niet verder in 2023. Economische moeilijkheden verhinderen ons om door te gaan in de continentale categorie." SINDS MAART AL PROBLEMEN De ploeg kampt vanaf de maand maart reeds met financiële problemen, maar zou hopen om in de toekomst toch weer te kunnen terugkeren in het wielerpeloton.