Sneller dan verwacht: 'Van Aert, Van der Poel en Pidcock starten in Vestingscross in Hulst'

Volgens de organisator van de Wereldbeker in Hulst staan de drie toppers aan de start.

Tom Pidcock zou zijn veldritseizoen al starten op 19 november, in de Superprestige in Merksplas. Daar zou hij voor het eerst ook in zijn regenboogtrui rijden in het veld. Wout van Aert wordt dan weer veracht in de X²O Trofee Kortrijk op 26 november. Ook in 2020 begon hij daar opnieuw.

Over Mathieu van der Poel is nog niets bekend, maar zijn eerste cross zou wel eens de Wereldbeker in Hulst kunnen worden op 27 november. Volgens organisator Kurt Vernimmen zouden ook Van Aert en Pidcock hier aan de start staan. Op 2 januari van dit jaar won Tom Pidcock nog de Wereldbeker in Hulst.

"Ik heb de managers van Mathieu en Wout gesproken en die hebben gezegd dat ze komen, maar je weet het nooit zeker. Ze kunnen zomaar opeens andere verplichtingen hebben, maar we gaan ervan uit dat ze aan de start zullen verschijnen", zei Vernimmen bij Omroep Zeeland.

De cross bij de vrouwen zal uitzonderlijk al om 11u worden gereden, de mannen rijden om 12u15. Dat komt omdat de Rode Duivels om 14u spelen tegen Marokko op het WK voetbal.