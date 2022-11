Japser Philipsen wint Tour de France Saitama Criterium voor Tourwinnaar Vingegaard en Thomas

Na het criterium van Singapore eind oktober waren de renners nu in Saitama voor nog een ander criterium georganiseerd door ASO. Onder meer Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali kwamen nog voor een laatste keer in actie.

Het criterium bedroeg zestig kilometer en op vijftien kilometer voor het einde lieten Nibali en Valverde zich nog een laatste keer zien. Ze reden met twee weg en in de achtergrond reden ook Philipsen, Vingegaard, Chris Froome en Mas weg.

Hand in hand brachten Nibali en Valverde nog een afscheidsgroet en kregen toen gezelschap van de vier. Uiteindelijk reden Philipsen, Vingegaard en Geraint Thomas nog weg, die was ook nog komen aansluiten.

In de laatste kilometer probeerde Vingegaard nog weg te rijden, net zoals in Singapore, maar Philipsen liet het niet gebeuren. Hij controleerde de andere twee en maakte het in de sprint af voor Vingegaard en Thomas.

😍 After a strong battle between @JasperPhilipsen, Jonas Vingegaard and @GeraintThomas86, the Belgian reached the #SaitamaCriterium victory! Relive the last KM 👇



😍 A l’issue d’une bataille à 3, Philipsen finit vainqueur de ce #SaitamaCriterium ! Revivez le dernier kilomètre 👇 pic.twitter.com/egtMZjeP9m