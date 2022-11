Tourwinnaar Vingegaard: "De Tour is zwaar, er kan van alles gebeuren. Je moet geluk hebben om niet te vallen"

Jonas Vingegaard won dit jaar de Tour en de Deen blikt nog eens terug op die overwinning.

Jonas Vingegaard (25) kon voor de eerste keer de Tour winnen na een stevig duel met de Sloveen Tadej Pogačar. Hij loste Pogačar een eerste keer op de Col du Granon en nam zo al een stevige optie op de eindzege. Hij liet die eindzege ook niet meer uit handen glippen.

“Ik denk dat we ons heel goed hebben voorbereid en ik was in de beste vorm waarin ik ooit ben geweest. Ik dacht dat ik een heel goede kans had om de Tour de France dit jaar te winnen. Natuurlijk kan er van alles gebeuren, het is de Tour de France, je kunt vallen, je kunt tijd verliezen. De Tour de France is zwaar, er kan van alles gebeuren", zei hij bij het Deense Flobikes.

"Je hebt geluk als je er doorheen komt zonder te vallen. Ik heb het twee keer gedaan en ik denk dat ik drie of vier keer ben gevallen. Op een gegeven moment val je en gaat het erom hoe je weer recht staat." In de afdaling van de Col de Spandelles viel Vingegaard ook bijna. "Dat was het engste moment, toen ik bijna viel tijdens een afdaling."

Steeds moeilijker om te winnen in de Tour

"Het is altijd moeilijk om de verdedigende Tourwinnaar te zijn, maar ik ben klaar voor de uitdaging. Ik weet dat het steeds moeilijker zal worden om het te winnen, maar dat is een deel van de uitdaging en nu heb ik de ervaring om te winnen. Ik weet dat ik me alleen op mezelf moet concentreren om top te zijn in de Tour de France van 2023", zei de Deen nog.