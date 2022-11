Fem van Empel leert omgaan met de aandacht: "Maar soms heb ik schrik om iets fout te zeggen"

Fem van Empel is voorlopig de vrouw van het veldritseizoen. Daardoor krijgt ze plots veel meer aandacht.

Aan In de Leiderstrui gaf Fem van Empel toe dat ze soms last heeft met de aandacht en verwachtingen die er zijn. "Het is heel lastig om met de media en pers om te gaan. Ik ben een beetje bang dat ik iets fout zal zeggen en iedereen kan over mij zo maar iets vinden en over mij schrijven", aldus van Empel.

Zo komt er bij een kampioenschap altijd extra druk als je de vrouw in vorm bent. "Als het fout loopt, zullen er heel wat negatieve reacties zijn", beseft van Empel. "Maar achter een tv is het gemakkelijk om een oordeel te vellen. Dat is gewoon het gemakkelijkste dat er is."

"Het is af en toe heel lastig om met ordelen om te gaan en om die negatieve reacties te zien. Maar ik denk dat de mensen die dichtbij me staan, wel weten hoe het zit", besloot van Empel.