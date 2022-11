Rappe Italiaan rijdt nog een laatste seizoen

In 2007 begon Francesco Gavazzi zijn profcarrière bij Lampre. Hij reed daar 5 seizoenen en ging daarna voor 3 seizoenen naar Astana. Nadien volgden nog een seizoen bij Southeast, enkele seizoenen bij Androni-Giocattoli en sinds 2021 zit Gavazzi bij Eolo-Kometa. Daar zal hij zijn carrière afsluiten. Hij tekende een contract tot het einde van 2023.

Gavazzi is 38 jaar en kon in zijn carrière vooral uit de voeten op selectieve parcoursen, die hij op het einde kon afmaken in de sprint. Zo won hij een rit in de Vuelta en 2 ritten in de Ronde van het Baskenland. Ook won hij de Memorial Marco Pantani en de Coppa Agostoni.

Naast Gavazzi verlengden nog 3 renners hun contract. Ook Alessandro Fancellu, Diego Pablo Sevilla en Giovanni Lonardi rijden in 2023 voor Eolo-Kometa.

🤝🥳 We are very pleased to announce the contract extensions of these four riders

🙌 Combination of youth and experience for our 2023 team. Thank you for your commitment guys! pic.twitter.com/xvKtquoDpY