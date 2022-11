'20-jarig Oekraïens talent Ponomar kan met reeds twee grote ronden in de benen stap naar de WorldTour zetten'

Is het 20-jarige Oekraïense talent Andrii Ponomar volgend jaar in de WorldTour te zien? Het lijkt wel in die richting te evolueren.

Het verhaal van de jonge Ponomar is best wel apart. Hoewel hij amper 20 is, heeft hij al twee grote ronden gereden. Zowel dit jaar als vorig jaar stond hij aan de start van de Ronde van Italië en reed hij de Giro ook volledig uit.

AL NATIONALE TITEL OP PALMARES

Ervaringen die hem later in zijn carrière zeker een mooie dienst zullen bewijzen. In 2019 kwam zijn talent aan de oppervlakte door het winnen van het EK bij de junioren. In 2021 werd Ponomar bij de elite ook al Oekraïens kampioen op de weg.

Volgens La Gazzetto dello Sport gaat de youngster een contract tekenen bij Arkéa-Samsic, dat in 2023 promoveert naar de WorldTour. Het voorbije seizoen kwam de renner uit voor Drone Hopper-Androni Giocatttoli.