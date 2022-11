Eli Iserbyt vond goede gevoel pas na val en zadelbreuk: "Blij dat ik heb blijven doorzetten, want geen gemakkelijke week"

Na een mislukt EK door een opspelende blessure, werd Eli Iserbyt vierde in Niel.

Eli Iserbyt was er in Niel toch bij nadat hij deze week een scan onderging na zijn opgave in Namen. Hij gaf daarover nog wat meer uitleg. "Die blessure was onder controle, maar die is in Namen weer wat erger geworden. Ik heb al sinds de zomer last ervan, maar het ging beter tot ik in Namen een verkeerde beweging maakte en het wat geïrriteerd raakte."

Ook in Niel kende hij wat pech. "Mijn gevoel was niet echt goed in de eerste helft van de koers. Ik had nog wat last van mijn been." Daarna viel Iserbyt en brak zijn zadel. "Ik moet zeggen dat het gevoel beter was na mijn val dan ervoor, raar maar waar. Bij die val brak mijn zadel en stond mijn stuur scheef."

"Het was niet super ver naar de post, maar ik denk dat ik rond plek vijftien zat na de wissel. Ik kwam telkens dichter en dichter. Ik ben blij dat ik heb blijven doorzetten, want het was geen makkelijke week. Goeie koers, jammer van de pech. Ik denk dat ik mijn Superprestige hier wel zo goed als gered heb en een mooie uitdaging is altijd tof", besloot hij.