Matteo Trentin over Tadej Pogačar: "Van Valverde geleden dat iemand het hele seizoen competitief was"

De Italiaan is onder de indruk van zijn Sloveense kopman.

Tadej Pogačar was in bijna elke koers waarin hij startte goed, van de UAE Tour in februari tot de Ronde van Lombardije in oktober, de Sloveen kon bijna het hele jaar zegevieren.

Zijn Italiaanse ploegmaat Matteo Trentin is onder de indruk. "Het is van Alejandro Valverde geleden dat iemand van het begin tot het einde van het seizoen competitief was. Het is indrukwekkend hoe hij verbetert naarmate de koers moeilijker en zwaarder wordt", zei hij bij RaiSport Radiocorsa.

"Op sportief vlak is het echt ongelooflijk hoe hij overal competitief wil zijn, hij kwam dit jaar voor het eerst naar Vlaanderen en won nog bijna ook". In 2023 is de Tour weer het doel, maar de Italiaan sluit niet uit dat Pogačar weer naar Vlaanderen komt.

"Dit jaar had hij heel veel plezier in de noordelijke klassiekers, het zou me niet verbazen als hij het opnieuw probeert in 2023."