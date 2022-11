Matteo Trentin is overtuigd: "Ik zou niet verbaasd zijn als Tadej Pogacar ook in 2023 de Ronde van Vlaanderen zou rijden"

In 2022 heeft Tadej Pogacar met de Ronde van Vlaanderen kennisgemaakt. Matteo Trentin denkt dat hij ook in 2023 zal meerijden.

Tadej Pogacar maakte in 2022 zijn debuut in de kasseiklassiekers. In Dwars door Vlaanderen eindigde hij 10e en enkele dagen later maakte hij mee vol de koers tijdens de Ronde van Vlaanderen. Uiteindelijk geraakte hij ingesloten in de sprint en moest hij zich tevreden stellen met een 4e plaats.

Rai Sport had een gesprek met Pogacars ploegmaat Matteo Trentin. Op een bepaald moment ging het over de persoonlijkheid van de Sloveen. "Hij doet alles met een lach", vertelde Trentin. "Hij heeft zijn eigen filosofie en houdt ervan om renner te zijn. Ook straalt hij als hij wint en vooral ook als hij verliest. Sportief is het geweldig dat hij altijd voor de zege wil strijden. Ook wordt hij alleen maar beter als de koers zwaarder wordt."

Zo kwam tijdens het gesprek de Ronde van Vlaanderen ter sprake. "In 2022 won Pogacar bijna bij zijn debuut", weet Trentin. "Hij had veel plezier tijdens de Ronde van Vlaanderen en het zou me niet verbazen als hij het in 2023 opnieuw zou proberen.