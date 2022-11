Baas EF Education-EasyPost over 2022: "Gewoon absurd en vervelend"

2022 was voor verschillende wielerploegen door de degradatiestrijd een vreemd jaar. Ook de baas van EF Education-EasyPost besefte dat.

EF Education-EasyPost reed in maart en april mindere resultaten bij elkaar. Daardoor pakten ze minder punten met het oog op de degradatiestrijd binnen de WorldTour. Zo maakte de ploeg een vrije val in het klassement. Ze moesten tot het einde van het seizoen blijven strijden om degradatie te ontlopen.

"In september was ik heel blij toen we in dezelfde koers 2e, 6e en 9e eindigden", vertelde teambaas Jonathan Vaughters aan Cycling Weekly. "Je kon niet een renner opofferen om proberen de wedstrijd te winnen, want we hadden ze alle 3 nodig om punten te scoren. Dat is gewoon een absurde manier van koersen en het is ontzettend vervelend voor iedereen."

Vaughters vertelde nog dat de ploeg zo'n situatie zoals in 2022 zal proberen te voorkomen door koersen te rijden die ze normaal niet rijden: "Dat zal bijvoorbeeld een Ronde van Noorwegen zijn of een Milaan-Turijn. We gaan geen extra koersen in België en Frankrijk rijden, want we hebben daar de renners niet voor en hebben ze ook niet aangetrokken." Nochtans zijn er in België en Frankrijk veel punten te verdienen.