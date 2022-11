Michael Vanthourenhout kijkt uit naar volgende week, maar krijgt extra uitdaging

Michael Vanthourenhout eindigde in de wereldbekercross van de Beekse Bergen net als in de Jaarmarktcross in Niel op de derde plaats.

De Europese kampioen zag op de Beekse Bergen Laurens Sweeck en Lars van der Haar sneller sprinten dan hem. “Ik heb in de laatste ronde geprobeerd om een verschil te maken, maar dat lukte niet. Vervolgens wist ik wel dat Laurens en Lars in de sprint sneller waren. Ik heb er het hoogst haalbare uitgehaald”, klonk het na afloop. De komende crossen in Merksplas en Overijse zijn meer iets voor Vanthourenhout. “Dat zijn wel twee hele zware crossen. Als het daar een beetje regent, dan zijn de verschillen groter dan hier, dat koerst ook wat makkelijker voor mij.” Al komt Tom Pidcock daar wel het circuit binnen. “We crossen momenteel op een hoog niveau. We mogen vertrouwen hebben dat hij ons niet zomaar gaat wegrijden”, besluit Vanthourenhout.