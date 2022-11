'Vuelta-revelatie keert in 2023 wellicht terug naar Spanje'

Jay Vine zal in 2023 wellicht opnieuw de Vuelta rijden. Dat melden verschillende media.

Eerder deze week vertelde Jay Vine aan RIDE Media dat hij de Tour in 2023 niet zal rijden. Hij zal Tadej Pogacar bij diens zoektocht naar een 3e Tourzege dus niet ondersteunen.

Welke grote ronde Vine in 2023 dan zou rijden, kon hij nog niet zeggen. Op een teammeeting moet er nog besproken worden of hij de Giro of Vuelta zou rijden.

Ondertussen melden verschillende bronnen, waaronder Het Nieuwsblad, dat Vine in 2023 de Vuelta zou rijden. Dit jaar won hij er 2 ritten en was hij op weg om het bergklassement te winnen, maar enkele dagen voor het einde kwam hij ten val en moest hij opgeven.