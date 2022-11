'Mikel Landa wil opnieuw de Tour rijden'

Mikel Landa wil in 2023 opnieuw de Tour rijden. Dat meldt de Baskische krant Noticias de Gipuzkoa.

In 2023 start de Tour de France in het Baskenland. Dan is het niet onlogisch dat Mikel Landa volgens Noticias de Gipuzkoa aan de start van de Tour wil staan. Daarnaast zijn er ook nog eens weinig tijdritkilometers. Dat is in het voordeel van de pure klimmer die Landa is.

Voor de rest zou Landa waarschijnlijk de Ronde van Valencia rijden. Daarna volgen de Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers.

Landa reed al 5 keer de Tour. De laatste keer was in 2020. Toen werd hij 4e, net als in 2017. Verder werd hij in 2018 en 2019 respectievelijk 7e en 6e. Ook won hij nog geen enkele rit. In 2019 finishte hij in een rit 2 keer als 3e.