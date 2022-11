'De Vuelta 2023 pakt op de 3e dag al uit met een aankomst bergop'

De Vuelta staat bekend om zijn vele klimkilometers. In 2023 willen ze al met een aankomst bergop op de 3e dag uitpakken.

In 2023 gaat de Vuelta a España vanaf 26 augustus tot en met 17 september door. Het was al begin 2022 geweten dat de renners in Barcelona zullen starten.

Volgens de Catalaanse krant El Periódico zou het peloton daarna snel richting de Pyreneeën trekken. Het is de bedoeling om in Andorra al op dag 3 een 1e aankomst bergop te hebben. De Vuelta zelf wou liever een vlakkere etappe hebben, maar Andorra wil graag het bergtoerisme in het land en het nieuwe merk Grandvalira Resorts promoten.

Een dag later zouden de renners starten in Andorra en het land meteen ook weer verlaten. De Vuelta zal koers zetten richting Tarragona. Daarna zouden ze volgens Catalunya Ràdio verder naar de regio's Valencia en Murcia gaan.