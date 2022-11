Presentatie parcours Vuelta 2023 pas na Nieuwjaar

De Vuelta heeft de datum voor de presentatie van het parcours bekend gemaakt. Vanaf dan zullen we weten welke hindernissen de opvolger van Remco Evenepoel allemaal moet overleven.

10 januari. Dat is de datum waarop het parcours van de Vuelta 2023 zal gepresenteerd worden. Die presentatie zal in de Palau de la Música in Barcelona doorgaan. Vanaf 19.30 uur begint de presentatie. Alles is ook via een livestream van de Spaanse tv-zender Teledeporte te zien.

Over het parcours zijn al enkele dingen bekend. Zo zal de Vuelta op 26 augustus in Barcelona met een ploegentijdrit beginnen. De finish zal op 17 september in Madrid zijn. Ook zijn er al geruchten over aankomsten in Andorra en op de Tourmalet.