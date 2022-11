Vader Sweeck over waarom zoon Laurens plots een winnaar is geworden: "Bewust geworden dat er veel meer in zit"

Laurens Sweeck moest er lang op wachten dit seizoen, maar hij won wel drie van zijn laatste vier crossen.

Na zeven crossen en vijf podiumplaatsen was het in Maasmechelen eindelijk raak voor Laurens Sweeck dit seizoen. Daarna werd hij derde op het EK en won hij in Niel en de Beekse Bergen.

Sweeck blijkt plots een winnaar te zijn geworden. "We hebben dat deze zomer een beetje zien aankomen. In de wegkoersen gaf Laurens blijk van meer motivatie en een betere conditie dan ooit tevoren. Dat had voor een deel te maken met het uitzicht op een nieuwe ploeg", zegt zijn vader Stefaan Sweeck bij Sporza.

"Daarnaast is Laurens ook bewust geworden dat er veel meer in hem zit dan er de voorbije 2 jaar was uitgekomen. Laurens heeft daarom in de zomer nog harder en gedisciplineerder gewerkt. Dat loont nu."

Daarnaast zijn er nog wel wat redenen waardoor het nu beter gaat. Sweeck is verhuisd naar zijn nieuwe huis in de straat van zijn ouders, zijn kinderen zijn wat ouder en zijn daardoor ook minder ziek. En Sweeck heeft een appartement gekocht in Mallorca waar hij in de week meestal naar toe trekt om te trainen.