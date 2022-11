Wereldkampioen Tom Pidcock krijgt nog speciale huldiging in Merchtem voor wereldtitel

De Brit wordt nog eens in de bloemetjes gezet voor zijn wereldtitel in het veld.

Tom Pidcock behaalde in het Amerikaanse Fayetteville in januari zijn eerste wereldtitel in het veld. Die zal Pidcock dit weekend voor het eerst tonen in Merksplas en Overijse.

Pidcock woont officieel in Andorra, maar verblijft tijdens de crosswinter en ook in het klassieke voorjaar ook veel in Merchtem. Daar zou de Brit ook een uitvalsbasis hebben. De Brit zal binnenkort ook nog eens door de Vlaams-Brabantse gemeente in de bloemetjes worden gezet voor zijn wereldtitel.

Pidcock en zijn trainer Kurt Bogaerts werden na het Olympisch goud in het mountainbiken in Tokio al eens in de bloemetjes gezet door de gemeente. Merchtem is ook de woonplaats van Kurt Bogaerts.