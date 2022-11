Capiot beschrijft scenario met Van Aert en Van der Poel waarbij droom in de Ronde in vervulling kan gaan

Volgend jaar zullen in de klassiekers en zeker in de Ronde Van Aert en Van der Poel weer veel aandacht opeisen. Ook minder grote namen dromen van de zege in Vlaanderens Mooiste.

Zo ook Amaury Capiot, die bij Cyclism'Actu vooruit blikt op het volgende wegseizoen. "Mijn doelen blijven de Vlaamse en Belgische klassiekers. Ik ga niet zeggen dat ik die kan winnen, maar ik wil met de groten de finale rijden. Het is zeker dat ik zo dat ik nog koersen wil winnen. Als ik minstens twee keer kan winnen in 2023, ben ik tevreden." Als Capiot één klassieker moet aankruisen, dan is het wel de Ronde. "Alle Belgen willen de Ronde van Vlaanderen winnen. Ik denk niet dat het voor mij mogelijk is, maar ik wil op de afspraak zijn in de finale en dan weet je nooit. Als je in een groep van een tiental renners vooraan zit, met Van Aert en Van der Poel daar achter en die twee werken niet samen... Dan kan je sprinten voor de eerste plaats. Het blijft een droom." HOPEN OP GROTE RONDE Het programma van de snelle man van Arkéa-Samsic voor 2023 is deels al bekend. "Ik ga beginnen met La Marseillaise en daarna komen de Belgische klassiekers eraan. Ik hoop ook een grote ronde te rijden."