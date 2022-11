BikeExchange-Jayco krijgt bij mannen- en vrouwenteam zelfde performance directeur

De staf van de Australische formatie voert enkele wijzigingen door.

Matthew White is al elf jaar ploegleider bij BikeExchange-Jayco, bij de vrouwen sinds 2018 en ook bij de mannen. Hij neemt nu een nieuwe functie op binnen de ploeg, als ‘director of high performance and racing’.

Dat zal hij voor zowel het mannen- als vrouwenteam doen. Shawn Clarke en Megan Chard worden ploegleider bij de vrouwen. De Spanjaard Rafael Valls (35), die vorig jaar stopte als renner bij Bahrein-Victorious wordt ploegleider bij de mannen.

"Mijn nieuwe rol als 'Director of High Performance and Racing' stelt me in staat om over het hele high-performance spectrum te werken voor zowel het heren- als damesteam. We hebben een aantal nieuwe ploegleiders en prestatiemedewerkers die zich in 2023 bij beide teams voegen en ik zal ze kunnen helpen om te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen in de unieke cultuur van ons team", zegt White over zijn nieuwe rol