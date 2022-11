Tussenstand wereldbeker: spanning bij de mannen, bij de vrouwen worden de verschillen groter

Na 6 manches in de wereldbeker is de accordeon bij de mannen weer wat meer gesloten. Dat in contrast met de vrouwen. Daar worden de verschillen bovenaan alleen maar groter.

Eli Iserbyt staat al de hele wereldbeker aan de leiding, maar door zijn blessure die opnieuw opspeelt, kende hij de laatste manches mindere prestaties. Zo ziet hij Laurens Sweeck tot op een punt naderen. Ook Michael Vanthourenhout is na zijn zege in Overijse niet ver meer. Hij staat op 26 punten. Het verschil met Lars van der Haar blijft groter dan een cross. 1. Eli Iserbyt: 185 punten 2. Laurens Sweeck: 184 punten 3. Michael Vanthourenhout: 159 punten 4. Lars van der Haar: 140 punten 5. Niels Vandeputte: 107 punten © photonews Bij de mannen worden de verschillen kleiner, maar bij de vrouwen is dat zeker niet het geval. Fem van Empel zag het verschil met de meeste van haar concurrenten groter worden. Enkel Puck Pieterse kwam wat korter, maar het verschil blijft meer dan 2 crossen. 1. Fem van Empel: 220 punten 2. Ceylin del Carmen Alvarado: 130 punten 3. Puck Pieterse: 125 punten 4. Denise Betsema: 120 punten 5. Inge van der Heijden: 110 punten