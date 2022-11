Tadej Pogačar maakt voorlopig geen uitstapje naar het veldrijden: "Helaas is veldrijden in Slovenië geen prioriteit"

Het Sloveense wonderkind denkt voorlopig niet een terugkeer in het veld.

Tadej Pogačar reed vorig jaar op tweede kerstdag een veldrit in de Sloveense hoofdstad Slovenië en won die toen ook nog. Dit jaar staat zo'n uitstapje niet op zijn programma.

"Voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel is deze discipline onderdeel van hun training en dus begrijp ik dat zij in de winter tijd in steken om deel te nemen aan de wedstrijden. Helaas is veldrijden in Slovenië nooit een prioriteit geweest, dus ik kan niet concurreren met hen", zegt hij in La Gazetta dello Sport.

De Tour is ook een hoofddoel volgend jaar, de Giro past niet in zijn plannen. "Ik weet niet wanneer ik de Giro zal gaan rijden. Het is een wedstrijd waar ik echt van hou en die me integreert, maar de omstandigheden dwingen me om prioriteit te geven aan de Tour de France."

De Sloveen heeft nog drie andere hoofddoelen in zijn carrière, namelijk de Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo en het WK. Dat laatste wil hij volgend jaar in Glasgow al doen.