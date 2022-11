Klimaatactivisten die Tour de France verstoorden riskeren boete

Vijf van de zes actievoerders verschenen dinsdag voor de correctionele rechtbank.

In de 19e etappe van de Tour de France tussen Castelnau-Magnoac verstoorden enkele klimaatactivsten van Dernière Renovation de etappe. Ook in de etappes naar Mende en Carcassonne was er protest van dezelfde groepering.

De kopgroep kon nog net aan de klimaatactie ontsnappen, het peloton werd wel tot stilstand gebracht. Organisatie ASO legde een klacht neer tegen de klimaatactivisten.

Dinsdag verschenen vijf van de zes activisen voor de rechtbank. Ze riskeerden een celstraf van twee jaar en een boete tot 4.500 euro, maar er werd uiteindelijk maar een boete van 500 euro gevraagd waarvan 300 met uitstel, dat meldt L'Equipe. De uitspraak volgt op 24 januari.