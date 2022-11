Renaat Schotte over inhaalrace Tom Pidcock in Overijse: "Een van de sterkste prestaties van de jongste jaren"

De Brit moest na een kettingprobleem vanuit laatste positie terugkeren naar voor.

Tom Pidcock reed zondag voor de tweede keer dit seizoen in het veld in de Wereldbeker in Overijse. Maar het liep al bij de start mis voor de wereldkampioen. Zijn ketting liep vast en hij moest vanuit laatste positie terug keren naar voor. Uiteindelijk werd Pidcock nog tweede na een mooi duel met Michael Vanthourenhout.

Renaat Schotte heeft uitgesteld gekeken naar de cross, maar was toch onder de indruk. "Wat we dit weekend gezien hebben, ik ben er eigenlijk nog niet goed van. Om in laatste positie in twee rondes tijd naar de kop te rijden... De manier waarop, dat is één van de sterkste prestaties van de jongste jaren in het veldrijden", zegt hij in de podcast Cross.

“Het was fenomenaal. Ik zat het uitgesteld te bekijken en ik dacht alleen maar bij mezelf: dit kán niet!” Zijn trainer Kurt Bogaerts denkt dat die inhaalrace Pidcock de zege heeft gekost. Pidcock viel ook nog en zijn schoen ging daarbij stuk waardoor hij nog moeilijk kon lopen in de modder.