Pello Bilbao maakt zijn grote doel voor 2023 kenbaar

Pello Bilbao kijkt al volop uit naar 2023. Het grootste deel van zijn programma is al af.

"Ik ga eerst starten met de WorldTour-wedstrijden in Australië", aldus Pello Bilbao in de Baskische krant Deia. "Daarna volgen de Strade Bianche, de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers. Mijn hoofddoel is uiteindelijk de Tour de France. Met de Grand Départ in het Baskenland zal dat heel veel emoties oproepen."

Bilbao reed eerder al 3 keer de Tour in zijn carrière. Dit jaar reed hij die niet en koos hij voor de Giro, waar hij 5e eindigde. Zijn beste notering in de Tour is een 9e plaats in 2021.

2022 was overigens een goed seizoen voor Bilbao. Naast zijn top 5 in de Giro eindigde hij 2e in de Deutschland Tour, 3e in de UAE Tour en de Ronde van Polen, 4e in de Ronde van de Alpen, 5e in de Ronde van het Baskenland en 9e in de Tirreno Adriatico. Ook was hij 5e in de Strade Bianche. Voor Bilbao was het "zonder twijfel zijn beste seizoen uit zijn carrière". Ondanks zijn 32 jaar gelooft hij dat hij nog altijd progressie kan boeken.