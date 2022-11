Teleurstelling overheerst bij Lars van der Haar: "Een harde strijd? Ik vond dat het er nog wel vrij net aan toeging"

Teleurstelling bij Lars van der Haar na een nieuwe tweede plaats. De harde strijd om die plek vond de Nederlandse kampioen veldrijden vooral een eerlijke strijd.

Het ging tussen hem en Eli Iserbyt voor die tweede plek in Kortrijk. "Een harde strijd? Dat vond ik nog wel meevallen. Ik vond dat het er vrij net aan toeging. Het was een leuke strijd", zo omschreef Van der Haar het bij Sporza.

Koersen deed hij vooral met de overwinning in gedachten. "Ik heb alles op alles gezet om nog bij Pidcock te geraken. Die laatste zeven secondjes kreeg ik echt niet dicht. Nadat Eli terugkwam, heb ik in de laatste ronde nog gewisseld naar Rhino's. Ik had niet verwacht dat hij nadien nog zo'n versnelling in huis had op die rechte stukken."

GOK IN SLOTRONDE

Dat duel om plek 2 had dus ook anders kunnen aflopen. "Het was zeker een gok om in de laatste ronde te wisselen. Ik wilde eigenlijk in de ronde voordien wisselen. Knap van Eli dat hij dat nog in huis had, maar fijn voor mij dat ik nog tweede kon worden. Door de Rhino's kun je harder uit de bochten komen en is de aanzet sneller. In de sprint heb je dan ook nog een hardere achterband."

Wat overheerst nu bij Van der Haar na deze cross? "Ontgoocheling, want ik ben weer tweede. Dat is wel zuur. Die goeie vorm ga ik meenemen, want Pidcock is niet helemaal van ons weggereden. Morgen is er weer een nieuwe kans."