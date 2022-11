Zelf kaakbreuk opgelopen maar wel werkstraf van 120 uur geëist tegen Nederlandse ex-renner Pieter Weening

Nadat hij zelf bij een conflict een kaakbreuk opliep, moet Pieter Weening mogelijk een werkstraf van 120 uur afwerken. De uitspraak in de zaak moet wel nog volgen.

Alles draait rond een gevecht waar de ex-renner bij betrokken geraakte: het kwam rond Kerstmis 2021 tot een handgemeen met de broer van zijn toenmalige vriendin. Inmiddels zijn zij en Weening uit mekaar gegaan. Het Algemeen Dagblad heeft meer informatie over hoe een zitting in deze zaak is afgelopen.

Pieter Weening is in Leeuwarden voor de politierechter moeten verschijnen wegens mishandeling. Hoewel hij bij het gevecht zelf zijn kaak gebroken heeft, wordt er tegen Weening een werkstraf geëist van 120 uur voor mishandeling en bedreiging, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

OOK ZELF AANGIFTE GEDAAN

Weening deed zelf ook een aangifte tegen de broer van zijn voormalige vriendin. Die komt er vanaf met een eis van 60 uur werkstraf. Op 9 december kennen beiden hun definitieve straf.