Dé wegkoers al bekend voor kamp-VDP maar eerst crossen: "Wout en Mathieu steken er bovenuit op extreme manier"

Wanneer Wout en Mathieu allebei weer crossen, zullen ze er ook opnieuw bovenuit steken. Dat lijdt volgens het kamp-Van der Poel geen twijfel.

Na zijn interview in een andere krant komt Christophe Roodhooft ook bij Het Laatste Nieuws aan het woord. De ploegleider van Alpecin-Deceuninck komt nog eens terug op het vorige wegseizoen van Van der Poel. "Tot en met de Giro haalde hij een score van 9/10. Toen kwam de Tour, die tegenviel. En toen kwam het WK. Uiteindelijk is hij niet langer dan twee en een halve maand de mist in gegaan. Verder niks."

AFSPRAAK IN SANREMO

De grote doelen voor het volgende wegseizoen zijn ook al bekend. "Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en dan de Tour. Het liefst zie ik hem Milaan-Sanremo winnen. Dat is voor mij de koers van het jaar. Ik hoop dat hij zich de komende maanden goed amuseert in de cross, dat hij tussendoor aangename trainingsweken heeft. Dan zie ik het wel goed komen richting 2023."

Maar eerst dus die terugkeer naar de cross. Met straks weer de dominantie die we gewoon zijn van die twee kleppers? "Natuurlijk steken Mathieu en Wout er boven uit, op een extreme manier. Pidcock? Dat is nog net iets anders. De wegrenner Pidcock is niet van het kaliber Wout en Mathieu en de crosser Pidcock ook niet. Voorlopig niet. Misschien sluit Pidcock aan, misschien wordt hij beter dan Wout en Mathieu."