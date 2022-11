Tourwinnaar Jonas Vingegaard sluit niet uit dat hij volgend jaar nog een andere grote ronde rijdt

Als Tourwinnaar stond Jonas Vingegaard dit jaar te pronken in Parijs, na de grote ronde die toch nog het meest tot de verbeelding spreekt.

De Giro lijkt wel aan populariteit te winnen. Bij vele grote namen wordt gepolst of ze de Ronde van Italië niet zouden willen opnemen in hun programma. BICI Pro deed dat ook bij Jonas Vingegaard, die het idee niet meteen genegen is.

Dan zou de Deen van Jumbo-Visma meer neigen naar een andere combinatie van grote ronden. "Het is moeilijk om te zeggen of een dubbel mogelijk is. Als ik die toch zou doen, zou ik eerder denken aan de combinatie Vuelta en Tour."

GIRO-TOUR ONMOGELIJK

Is dat dan wel haalbaar? "Dat is zwaar, maar Giro én Tour is zeker onmogelijk. Voor volgend jaar weet ik het nog niet. Misschien zou ik de Vuelta kunnen rijden."