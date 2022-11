📷 Jumbo-Visma krijgt een prijs uit handen van de UCI

Jumbo-Visma heeft nog maar eens een prijs ontvangen. Ze kregen die uit de handen van UCI-voorzitter David Lappartient.

Het was al een tijdje duidelijk dat Jumbo-Visma het beste WorldTour-team in 2022 was. Ze kregen daar ondertussen ook een trofee voor. Grote baas Richard Plugge nam de prijs in ontvangst van UCI-voorzitter David Lappartient.

Jumbo-Visma won in 2022 24 WorldTour-koersen. Ze wonnen onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Bank, Parijs-Nice, de Dauphiné, de Tour en de Bretagne Classic.