'B&B Hotels-KTM krijgt extra tijd van de UCI'

B&B Hotels-KTM zou nog wat extra tijd van de UCI krijgen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Woensdag is normaal de deadline om het dossier van een licentieaanvraag voor een ploeg aan te vragen. Volgens Het Nieuwsblad zou B&B Hotels-KTM van de UCI nog wat extra tijd krijgen. Daarnaast ziet de krant nog 3 scenario's voor de afloop van de perikelen van de ploeg.

Er kan een megaploeg van 15 miljoen euro komen. Dat zou met Mark Cavendish zijn en het logo van Parijs zou dan op de borst staan. Parijs wou daarvoor geen geldschieter zijn. Sponsors zouden dan moeten bijpassen, maar momenteel vond teambaas Jérôme Pineau nog steeds geen geldschieter.

Een andere mogelijkheid is dat de ploeg blijft behouden, maar dan met een pak minder geld. Het is dan de vraag of Mark Cavendish erbij zal zijn. Ook Israël-Premier Tech is in hem geïnteresseerd en die ploeg zou bij een lager budget misschien wel eens kunnen toeslaan.

Cyclism'Actu berichtte vorige week dat Pineau zijn renners het fiat zou hebben gegeven dat ze een nieuwe ploeg zouden mogen zoeken, maar volgens Het Nieuwsblad was dat niet het geval. Al is het mogelijk dat die communicatie in de toekomst officieel wordt. Pineau vertelde in L'Equipe dat het niet mogelijk is om "zonder extra geld en ondanks de bijkomende inspanning van B&B Hotels niet in staat is om een evenwichtig dossier in te dienen om ProTeam te blijven". Als dat het geval is zullen 21 renners, waaronder Jens Debusschere, Jordi Warlop en Eliot Lietaer, op straat staan."