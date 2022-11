🎥 "Een speciale aankondiging": Remco Evenepoel heeft gekozen welke grote ronde hij rijdt in 2023!

Welke grote ronde rijdt Remco Evenepoel in 2023? In een speciale aankondiging voor zijn fans en alle volgers heeft de wereldkampioen op deze vraag een antwoord gegeven.

In een video op de Instagrampagina van Quick.Step schept Remco Evenepoel klaarheid. "Ik ben momenteel in Italië om verkenningen te doen, met het oog op deze speciale aankondiging. Ik ga de Giro rijden in 2023. Ik kijk er heel erg naar uit."

Het zal de tweede maal zijn dat Evenepoel zich aan de start van de Giro presenteert. "Het zal een speciale editie worden, aangezien ik zal kunnen rijden in de regenboogtrui. Ik ben nu in Amalfi, je kan achter mij de bekende kerk zien, en samen met ploegleider Bramati heb ik er wel plezier in."

Evenepoel rekent ook op de steun van zijn schare fans wanneer hij zijn eerste grote ronde na het winnen van de Vuelta aanvat. "Ik hoop dat jullie naar mij en de volledige ploeg komen kijken in Italië. We hopen het opnieuw heel goed te doen."