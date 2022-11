UCI-ranking veldrijden: de top 5 blijft, grote sprong voorwaarts van Joris Nieuwenhuis en Mathieu van der Poel

Halverwege de week heeft de UCI de UCI-ranking opnieuw geüpdatet. Dat zorgde voor niet al te grote verschuivingen aan de top.

Eli Iserbyt blijft aan de leiding staan. Michael Vanthourenhout volgt in zijn zog. De kloof met Lars van der Haar en Laurens Sweeck is ook niet zo heel groot. Tom Pidcock staat al wat verder.

Verderop in het klassement staat Mathieu van der Poel. Dankzij zijn zege in Hulst maakte hij een grote sprong voorwaarts. Zo komt hij de top 50 binnnen. Ook Joris Nieuwenhuis kwam de top 50 binnen.

Zo zullen na de wereldbeker in Antwerpen beide renners voor de wereldekermanches kunnen opgeroepen worden, want een plaats in de top 50 geeft automatisch startrecht. Dat was voordat de selecties voor de manche in Antwerpen binnen moesten, nog niet het geval.

Stand UCI-ranking mannen:

1. Eli Iserbyt: 3060 punten

2. Michael Vanthourenhout: 2913 punten

3. Lars van der Haar: 2628 punten

4. Laurens Sweeck: 2514 punten

5. Tom Pidcock: 1758 punten

...

38. Joris Nieuwenhuis: 444 punten

...

50. Mathieu van der Poel: 360 punten

Bij de vrouwen zijn er ook geen verschuivingen in de top 5. Lucinda Brand blijft aan de leiding, maar ze voelt de hete adem van Fem van Empel. Denise Betsema en Puck Pieterse volgen op wat meer afstand en Ceylin del Carmen Alvarado vervolledigt de top 5.