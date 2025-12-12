Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"
Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft nog altijd geen spijt van de harde beslissing die hij heeft moeten nemen. Hij is opgelucht dat hij zichzelf niet in de vernieling heeft geholpen.

Dat risico bestond misschien wel in de loop van 2025, gezien de blessurezorgen waarmee hij naar de Tour getrokken is en daar moest opgeven. In een video van RAI-journalist Stefano Rizzato komt hij daar op terug. "Ik had kunnen blijven verder rijden in de Tour en mezelf kapot kunnen maken", beseft Evenepoel nu na alle tijd die gepasseerd is.

Zeker in België bestond er aanvankelijk wat twijfel of de opgave wel de juiste beslissing was. Als Evenepoel had doorgereden, had hij dat vooral gedaan met andere mensen in het achterhoofd. "Ik had kunnen proberen om mensen blij te maken door goed te zijn in de Tour. Ik heb uiteindelijk een harde beslissing genomen. Ik heb beslist om het voor mezelf te doen en niet voor de andere mensen."

De eindbalans van het afgelopen seizoen toont aan dat het wijs was om niet in de tweede deel van de Tour nog slechter te worden. "Ik ben gestopt en heb het beste gehaald uit het seizoenseinde. Ik heb de wereldtitel en Europese titel in het tijdrijden behaald en was voor het overige overal tweede." Evenepoel reed inderdaad nog een sterk najaar.

Uit het verloop van het afgelopen seizoen heeft hij dus ook lessen getrokken. Hij weet nu welke mindset hij moet koesteren. "Soms moet je aan jezelf denken en niet proberen om anderen blij te maken. Ik ben degene die het moet doen in de koers, dat is mijn benadering." Het is inderdaad aan hem om de nodige inspanningen te leveren.

Lees ook... Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Evenepoel leert luisteren naar zijn lichaam

Dat betekent dat Evenepoel ook de persoon is die moet luisteren naar zijn lichaam als dat aangeeft dat het even genoeg geweest is. Het voorbije seizoen zal Evenepoel in de toekomst ook zeker helpen om die signalen op te vangen.  

