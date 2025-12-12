Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding
Foto: © photonews

Wout van Aert blijft zich smijten in de voorbereiding op het komende seizoen. Op oplopende stukken kan hij de benen ook al eens testen.

De ziekte waar hij even last van heeft gehad, lijkt nu stilaan wel voltooid verleden tijd. Van Aert is de trainingsarbeid weer stevig aan het opschroeven. Hij heeft met de wereld gedeeld welke fietstrainingen en looptochten hij de afgelopen dagen allemaal weer heeft gedaan. Ook donderdag is hij opnieuw op de fiets gekropen.

Dat kunnen we afleiden uit het Strava-account van de Belgische renner. Hij heeft er de gegevens gedeeld van een trainingstocht van quasi 145 kilometer. Het is niet zozeer de afstand van deze trainingsrit die opvalt maar wel de zwaarte ervan. Er zijn toch heel wat hoogtemeters die Van Aert op training overbrugd heeft in 4 uur en 29 minuten.

Keert de klimmer Van Aert nog terug?

Tijdens deze trainingsrit in de buurt van Oliva konden dus ook de klimmersbenen al eens getest worden. In een eerdere fase van zijn carrière slaagde Van Aert er al eens in om in een bergrit in een grote ronde te overleven tot diep in de finale. Dat hebben we nu al een paar jaar niet meer van hem gezien, maar wie weet keert dit beeld terug in 2026.

Hij heeft alleszins een persoonlijk record gerealiseerd op een Strava-segment met de naam 3 KM UP. We kunnen dus alleen maar aannemen dat het wel degelijk drie kilometer was dat bergop liep. Van Aert deed er 5 minuten en 42 seconden over om deze kilometers af te leggen. Ook het Strava-segment Planes-Benialfaqui leverde een persoonlijk record (5'28") op.

Van Aert traint in regio Valencia

Lees ook... Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs
Planes is een Spaanse gemeente, in de provincie Alicante in de regio Valencia. Van Aert is onder meer hier dus gepasseerd tijdens zijn trainingstocht in de buurt van Oliva. "SY freak of nature", schrijft Van Aert erbij, wat doet vermoeden dat het wel degelijk een pittige training was. 

