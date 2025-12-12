Van der Poel wijst Nys aan als maatstaf en laat van zich horen over de duels met Van Aert

Mathieu van der Poel deelde op het vorige WK veldrijden het podium met Wout van Aert en Thibau Nys. Die laatste is de nieuwe maatstaf geworden onder de pure crossers, vindt Van der Poel.

In een persmededeling van Alpecin-Deceuninck, opgetekend door verschillende media, heeft Van der Poel vooruitgeblikt naar zijn rentree in het veldrijden. Naast het schetsen van zijn persoonlijke situatie overloopt hij ook de mogelijke tegenstanders die hij in het veld zal treffen. Zo komen er vijf rechtstreekse duels met Wout van Aert.

Van der Poel valt er uiteraard niet van achterover dat er weer duels met Van Aert in aantocht zijn. "Dat is elk jaar zo, hé. We hebben allebei onze eigen opbouw, vooral richting het voorjaar. Dan komen we elkaar af en toe tegen. Hoe we ons deze winter tegenover elkaar zullen verhouden, zal dan wel blijken. Hopelijk kunnen we het publiek wat spektakel bieden."

Evolutie onder de pure crossers

Aangezien Van Aert pas in Antwerpen aan zijn eigen veldritseizoen zal beginnen, laten de rechtstreekse duels met Van der Poel nog even op zich wachten. De wereldkampioen mag eerst de pure crossers, die al langer bezig zijn aan het veldritseizoen, bekampen. Op dat vlak heeft hij toch een zekere evolutie en verandering opgemerkt.

"Alles wijst erop dat Thibau Nys een beetje de nieuwe maatstaf is. Terwijl Joris Nieuwenhuis bevestigt. Specifiek voor Namen moet je altijd Michael Vanthourenhout en Toon Aerts vernoemen. En Cameron Mason heeft een stap gezet", overloopt Van der Poel een vijftal namen van potentiële tegenstanders. "Uitdagers genoeg", is zijn conclusie.

Moeilijk om kloof met Van der Poel te dichten

Om in de buurt van Van der Poel te komen, zullen die wel heel vroeg moeten opstaan. De voorbije seizoenen is gebleken dat het voor de andere crossers heel moeilijk is om de kloof met het fenomeen Van der Poel te dichten.