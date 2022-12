De afgelegde weg sinds we Remco Evenepoel die ene vraag stelden in zijn vorige Giro

Remco Evenepoel gaat deelnemen aan de Giro in 2023. Duimen maar dat het na zijn vorige Giro deze keer beter afloopt. Al mogen we niet vergeten dat die ook geweldig begon. We spoelen even terug. En weer vooruit.

We schrijven 18 mei 2021. Remco Evenepoel houdt een persconferentie op de eerste rustdag van de Giro, nadat hij net zijn eerste tien koersdagen van het jaar achter de rug heeft. Evenepoel staat op dat moment tweede in het klassement op 14 seconden van leider Bernal. Velen polsen al of Evenepoel denkt de Giro te kunnen winnen, wat er mogelijk zal zijn in de afsluitende tijdrit etc.

Wij legden het over een andere boeg en vroegen hem of hij zichzelf soms niet in de arm kneep. Met een beperkte basis leek het ons al waanzinnig wat hij op dat moment kon na zijn revalidatie na de Ronde van Lombardije. "Ik ben blij dat je die vraag stelt, want ik heb hetzelfde gevoel", zei Evenepoel toen. "Het is zot, als ik terugkijk van waar ik kom. Het is geweldig wat ik aan het doen ben."

INMIDDELS GROTERONDEWINNAAR EN WERELDKAMPIOEN

Oké, dat bleef toen geen drie weken duren. Logisch ook gezien het gebrek aan voorbereiding waar hij werd mee geconfronteerd. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en is er heel wat gebeurd. Twee keer een derde plaats gehaald op het WK tijdrijden en gewonnen in het WK op de weg, net als in Luik-Bastenaken-Luik en in de Vuelta.

Dat brengt een aantal zaken met zich mee. Indien Evenepoel in de volgende Giro op een gegeven moment de leiding neemt, zal niemand daar versteld van staan als er niets onoverkomelijks gebeurt in de voorbereiding. Er zal dan wel erkenning en appreciatie zijn voor de geleverde prestaties, maar ook een zekere vanzelfsprekendheid bij de buitenwereld. Hij is nu immers al een groterondewinnaar.

NIET MEER DE RENNER UIT MEI 2021

Dat maakt het echter nog niet evident om in de Giro podium te rijden of de winst te pakken. Remco Evenepoel weet al hoe zwaar de Ronde van Italië kan zijn. Hij is niet meer de renner uit mei 2021. HIj is zo veel sterker geworden, al zo veel ervaringen rijker. Wanneer hij zich binnen een half jaar presenteert in Fossacesia Marina voor de openingstijdrit, zal het sowieso anders aanvoelen dan bij zijn vorige Giro-deelname.