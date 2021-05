Geloof in eigen kunnen maar ook verbazing bij Evenepoel: "Het is zot, het is geweldig wat ik aan het doen ben"

Iedereen wil wel wat van Remco Evenepoel. Zijn fans zijn vooral benieuwd of hij de Giro gaat winnen. Terwijl hij in feite al een winnaar is, want je mag het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat hij nu al bij de beteren is, wetende wat hij heeft meegemaakt.

Het is straf, wat Evenepoel allemaal al gerealiseerd heeft in de Giro. Eigenlijk niet normaal, merkten we op. Evenepoel ging volledig akkoord. "Ik heb hetzelfde gevoel. Ik heb nog een herinnering gekregen op mijn telefoon: drie maanden geleden was ik nog niet eens aan het fietsen. Ik reed enkel op de rollen. Ik deed nog oefeningen om mijn spieren terug te laten werken en opnieuw stabiliteit te krijgen."

© photonews

Een paar maanden verder is Evenepoel één van de beste klimmers in de Ronde van Italië. "Om nu vooraan te staan in de Giro: het is zot, als ik terugkijk van waar ik kom. Soms wil ik het vergeten, maar na een aankomst bergop denk ik wel eens: dit is te gek. Als je ziet wat ik een kleine drie maand geleden nog maar kon en na zes-zeven maanden zonder wedstrijden. Het is geweldig wat ik aan het doen ben."

GEEN VOORSPELLING OVER SLOTTIJDRIT

Ook geweldig om op de eerste rustdag zo dicht bij de leider te staan en op de laatste dag is er natuurlijk die tijdrit. Hoeveel tijd kan hij daar nog goedmaken op Bernal? "Je kunt nu niet zeggen: ik heb zoveel minuten nodig op die of zoveel minuten op die. Vlasov heeft ook maar zeven seconden toegegeven op mij in de eerste tijdrit, daar moet ik ook naar kijken. Je hebt nog Yates, Caruso... Ciccone is ook goed aan het rijden."

GEEN RIVALITEIT MET BERNAL

Er maken inderdaad nog veel renners hun kans, al is de tweestrijd Bernal - Evenepoel nu toch al grotendeels het verhaal. "Er is geen rivaliteit. We hebben niet tegen mekaar gekoerst bij de junioren ofzo. Hij heeft de Tour gewonnen, het is een eer om tegen hem te koersen. Het gaat er cool en chill aan toe tussen ons."

De hamvraag is uiteindelijk: is Remco Evenepoel met zijn huidig niveau in staat om de Giro te winnen? "Als ik niet in mezelf zou geloven, zou ik hier niet zijn. Dat is geen 'ja' en dat is geen 'neen'. Misschien."